Houston (SID) - Ein Dirk Nowitzki in Glanzform hat die Dallas Mavericks in der NBA zum 111:104-Sieg bei den Houston Rockets geführt. Der 35-Jährige steuerte 31 Punkte zum Erfolg seines Teams bei, das damit nach den beiden Niederlagen gegen die Toronto Raptors und die Phoenix Suns wieder auf Kurs liegt. In der Tabelle der Western Conference bleiben die Mavericks Siebter.

"Wir haben alles versucht, aber wir konnten Nowitzki nicht stoppen", sagte Rockets-Coach Kevin McHale: "Wir haben ihn kurz genommen, wir haben ihn umstellt, es hat alles nicht geholfen."

In der ewigen NBA-Scorerliste schob sich Nowitzki mit nunmehr 25.631 Punkten an dem heute 59-jährigen Alex English (25.613) vorbei auf den 13. Platz. Angeführt wird dieses Ranking von Kareem Abdul-Jabbar, dessen 38.387 Punkte nach wie vor unerreicht sind.

Unerwartet viel Mühe hatte der amtierende Champion Miami Heat beim 121:119-Heimsieg gegen die Atlanta Hawks. Erst in der Verlängerung setzte sich das Team um Superstar LeBron James durch, James war mit 38 Punkten der Topscorer der Partie. In der Tabelle der Eastern Conference ist Miami Zweiter hinter den Indiana Pacers, die bei den Brooklyn Nets mit 103:68 gewannen.