Moskau (AFP) Der russische Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski wird nach Angaben einer seiner Sprecherinnen am Dienstag in Berlin seine Frau Inna und die gemeinsamen drei Kinder treffen. "Die Familie wird heute ankommen", sagte die Sprecherin Olga Pispanen der Nachrichtenagentur AFP in Moskau. "Sie waren zehn Jahre lang nicht vereint."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.