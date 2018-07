Mexiko-Stadt (dpa) - In einem Koffer in der U-Bahn in Mexiko-Stadt ist eine Frauenleiche gefunden worden. Neben der Leiche lag eine Botschaft des Kartells "Familia Michoacana", berichtete die Zeitung "Milenio" nach Angaben des mexikanischen Sekretariats für Öffentliche Sicherheit. Die 25 bis 30 Jahre alte Frau war enthauptet und ihre Hände abgetrennt worden. Der Koffer war am Wochenende von einem unbekannten Mann auf den Zugangstreppen der U-Bahn-Station im Südwesten der mexikanischen Hauptstadt abgestellt worden.

