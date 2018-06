Moskau (SID) - Das russische NOK und das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele in Sotschi haben am Dienstag gelassen auf die Absagen hochrangiger Politiker aus aller Welt reagiert. "Olympia ist ein Fest der Sportler, sie sind wichtig, alles andere ist eine Zugabe", wird NOK-Präsident Alexander Schukow in russischen Medien zitiert: "Die Abwesenheit einiger Staats- und Regierungschefs bei der Eröffnungsfeier wird unsere Spiele in keinster Weise beeinflussen oder ihre Bedeutung verändern."

Wie Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel werden unter anderem US-Präsident Barack Obama, der französische Präsident Francois Hollande und der britische Premierminister David Cameron auf die Reise nach Sotschi verzichten. Obama berief aus Protest gegen das russische Anti-Homosexuellen-Gesetz die beiden lesbischen Sport-Ikonen Billie Jean King und Caitlin Cahow in die offizielle US-Delegation für Sotschi.

Schukow dementierte energisch, dass sogar ein genereller Olympia-Boykott in einigen Ländern ein Thema sein könnte: "Kein seriöser Politiker denkt ernsthaft darüber nach, das gilt auch für das Internationale Olympische Komitee." Zudem wies er darauf hin, dass "US-Präsident Obama noch nie bei einer olympischen Eröffnungsfeier war". Bei den Spielen 2012 in London hatte Präsidentin-Gattin Michelle Obama die US-Delegation angeführt.

Am Montag hatten die beiden freigelassenen Aktivistinnen der Punkband Pussy Riot öffentlich zum Olympia-Boykott aufgefordert. "Ein solcher Boykott würde unterstreichen, dass sich andere Länder um die zunehmende Unterdrückung der politischen Meinungsfreiheit und der Menschenrechte in Russland nach 13 Jahren Wladimir Putin große Sorgen machen", sagte Nadeschda Tolokonnikowa.

Der nach zehn Jahren Straflager ebenfalls freigelassene ehemalige Oligarch Michail Chodorkowski hatte sich dagegen am Sonntag ausdrücklich gegen einen Olympia-Boykott ausgesprochen. Man solle dieses "Fest des Sports nicht verderben", sagte Chodorkowski vor Journalisten in Berlin.