Kabul (AFP) In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am ersten Weihnachtsfeiertag zwei Raketen auf dem Gelände der US-Botschaft eingeschlagen. Wie die Botschaft am Mittwoch mitteilte, gab es bei dem Angriff keine Verletzten. Bereits zuvor war eine Rakete nahe eines Hügels eingeschlagen, auf dem ehemalige Könige und Mitglieder der früheren Königsfamilie in einem Mausoleum begraben sind, wie ein Sprecher der Sicherheitskräfte sagte. Auch dabei gab es keine Opfer. Die Taliban bekannten sich zu den Angriffen.

