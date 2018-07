Salzgitter (dpa) - Gefangen in dem engen Raum einer mobilen Toilettenkabine hat sich ein Mann im niedersächsischen Salzgitter nur noch per Notruf zu helfen gewusst. Was der Pechvogel nicht wusste: Die Kabine hat eine eingebaute Spülpflicht. Der Mann war in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag auf das Miet-Klo gegangen. Hinein sei er auch gekommen, nur nicht wieder heraus, sagte ein Polizeisprecher. Er erklärte: "Das Gerät zwingt zum Spülen und lässt einen vorher nicht raus." Verzweifelt rief der Mann auf dem Örtchen schließlich per Handy Feuerwehr und Polizei.

dpa kml