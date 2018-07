Salzgitter (AFP) Toiletten-Drama am ersten Weihnachtstag: In Salzgitter ist ein Mann in der Nacht zum Mittwoch in einer mobilen Toilette stecken geblieben. Trotz mehrfacher Versuche habe er die Tür des Dixi-Klos nicht öffnen können, teilte die Polizei der niedersächsischen Stadt mit. "Hinein kam er, nur nicht wieder heraus."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.