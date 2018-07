Freiburg (AFP) Der katholische Erzbischof Robert Zollitsch hat in seiner Weihnachtspredigt den Schutz des Lebens als zentrale Aufgabe der Christen hervorgehoben. Gott wähle den Weg in die Welt als "kleines, wehrloses Kind, weil er uns liebevoll begegnen will und um unsere Liebe wirbt", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am Mittwoch in seiner Weihnachtspredigt im Freiburger Dom. "Beinahe unmerklich" lade Gott so dazu ein, seine Liebe zu erwidern und für das Leben einzutreten: "Es ist uns Christen aufgetragen darauf zu achten, dass die Menschenrechte voll respektiert und nicht aufgeweicht werden!"

