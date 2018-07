Porto Alegre (dpa) - Der ehemalige Kölner Bundesligaprofi Pedro Geromel verlässt Real Mallorca und schließt sich in seiner brasilianischen Heimat dem Top-Club Gremio Porto Alegre an. Das gab der Verein im Internet bekannt. Beim 1. FC Köln hatte der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. Im Sommer 2012 war der heute 28-Jährige auf Leihbasis nach Mallorca gegangen. Zwischen 2008 und 2012 hatte Geromel für die Kölner 116 Spiele in der Bundesliga bestritten.

