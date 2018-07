Miami (AFP) In der Karibik sind am Mittwoch fast 20 Bootsflüchtlinge beim Untergang ihres Schiffes ums Leben gekommen. Das Boot sei gekentert, als es von einem Polizeischiff auf die zu Großbritannien gehörenden Turks-und-Caicos-Inseln geschleppt wurde, teilte die Regierung des britischen Überseegebietes mit. 33 Überlebende wurden gerettet und in ein Internierungslager für Flüchtlinge gebracht. Die Polizei suchte zudem nach weiteren Überlebenden, die sich selbst ans Ufer gerettet hatten und dann geflohen waren.

