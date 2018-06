Fulda (dpa) - Der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen sieht die Würde des Menschen bedroht. In seiner Weihnachtspredigt mahnte er laut Manuskript: "Mir machen der Pragmatismus und Populismus große Sorge, mit dem in unserer Gesellschaft, in Medien, Wissenschaft und Politik insbesondere das menschliche Leben an seinem Anfang wie an seinem Ende infrage und zur Disposition gestellt wird." Angesichts der Tendenz zum Selektieren und Vernichten von embryonalem menschlichem Leben könne die Kirche nicht anders, als das ihr anvertraute "Evangelium des Lebens", zu verkünden, so Algermissen.

