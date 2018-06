Gütersloh (dpa) - Eine Tochter hat Mutter und Onkel zu Weihnachten tot in deren Haus in Gütersloh gefunden. Die Geschwister waren weder an Heiligabend noch am ersten Weihnachtstag ans Telefon gegangen. Eine Nachbarin sah zwar Licht im Haus der 74-jährigen Mutter, aber niemand reagierte auf ihr Klingeln. Daraufhin fuhr die Tochter am ersten Weihnachtstag hin, so die Auskunft der Polizei. Die Fahnder nehmen ein Verbrechen an und ermitteln wegen Mordes.

