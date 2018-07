Washington (dpa) - First Lady Michelle Obama hat an Heiligabend sehnsüchtig wartenden Kindern wieder beim Aufspüren des Weihnachtsmannes geholfen.

Wie in den vergangenen drei Jahren auch beantwortete die 49-Jährige am Dienstagnachmittag (Ortszeit) unangekündigt rund eine halbe Stunde lang Anrufe von Kindern, die sich an die "Santa-Hotline" der US-Luftüberwachung Norad wandten, um den Aufenthaltsort des Weihnachtsmanns auf seiner Tour beim Verteilen der Geschenke zu erfragen.

Die Ehefrau von Barack Obama ließ die Telefonleitung, die sonst zur Norad-Leitstelle nach Colorado führt, direkt in das Ferienhaus ihrer Familie in Kailua auf Hawaii umleiten. Während ihr Mann auf dem Golfplatz ein paar Bälle schlug, sprach sie mit neun Kindern zwischen drei und neun Jahren, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte.

Zu dem Zeitpunkt sei der Weihnachtsmann über Europa gesichtet worden, erklärte sie. In den USA lieferte er die Geschenke traditionell erst am ersten Weihnachtstag ab.

Der Weihnachtsmann auf dem Radar

Foto von Michelle Obama beim Telefonieren