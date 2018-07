Seoul (AFP) Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Streitkräfte seines Landes zur erhöhten Wachsamkeit aufgerufen. Sie müssten im Kopf behalten, dass ein "Krieg stets ohne Vorwarnung ausbricht", sagte Kim beim Besuch einer Kommandoeinheit in der nordwestlichen Stadt Nampo an Heiligabend wie die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete. Der Aufruf erfolgt zu einer Zeit erhöhter Spannungen nach der Hinrichtung von Kims einflussreichem Onkel und früherem Mentor Jang Song Thaek.

