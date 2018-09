Berlin (dpa) - Ein Weihnachtsmann ist an Heiligabend in Berlin in einem Aufzug steckengeblieben. Der Lift stoppte in einem Wohnhaus zwischen der zweiten und dritten Etage, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor hatte die Tageszeitung "B.Z." über den Vorfall im Stadtteil Hellersdorf berichtet. Sechs Feuerwehrleute kamen zur Hilfe. Nach einer halben Stunde gelang es ihnen, den verkleideten Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der konnte sich dann wieder auf den Weg machen, um Kinder zu beschenken.

