Miranshah (AFP) Bei einem US-Drohnenangriff im Nordwesten Pakistans sind am Mittwoch mindestens drei mutmaßliche Extremisten getötet worden. Das unbemannte Flugzeug habe zwei Raketen auf ein Gelände der Aufständischen in einem Dorf nahe der Stadt Miranshah im Stammesgebiet Nord Waziristan abgefeuert, sagte ein Vertreter der örtlichen Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Ein Vertreter der Sicherheitskräfte in Peshawar bestätigte den Angriff und die Opferzahl.

