Kairo (dpa) - Die ägyptische Regierung hat die islamistische Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingestuft. Dies berichtete das staatliche ägyptische Fernsehen unter Berufung auf einen Kabinettsbeschluss vom selben Tag.

Der Beschluss erfolgte anderthalb Tage nach dem Bombenanschlag in Al-Mansura, bei dem in der Nacht zum Dienstag 16 Menschen getötet worden waren. Zu diesem hatte sich am Mittwoch die Al-Kaida-nahe Gruppe Ansar Beit al-Makdis bekannt. Die Muslimbruderschaft hatte den Anschlag bereits am Dienstag verurteilt.

Ein Gericht in Kairo hatte die Bruderschaft bereits im September für illegal erklärt und den Einzug ihres Vermögens verfügt. Das Urteil war im Vormonat von einem Berufungsgericht bestätigt worden.

Die Muslimbruderschaft hatte von Juni des Vorjahres bis zum letzten Juli in Ägypten regiert. Am 3. Juli hatte das Militär den aus der Bruderschaft stammenden Präsidenten Mohammed Mursi nach Massenprotesten gegen seinen Herrschaftsstil abgesetzt.