Moskau (AFP) Die russische Hauptstadt Moskau hat am Mittwoch einen neuen "Hitzerekord" erlebt. Mit einer Temperatur von 3,5 Grad Celsius sei es so warm wie nie zuvor an einem 25. Dezember gewesen, teilte das Wetteramt mit. Der bisherige Rekord habe bei 3,1 Grad gelegen und stamme aus dem Jahr 1910.

