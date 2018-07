Moskau (AFP) Infolge einer Amnestie hat die russische Justiz das Verfahren gegen weitere Greenpeace-Aktivisten eingestellt, die im September wegen einer Protestaktion in der Arktis festgenommen worden waren. Die Staatsanwaltschaft teilte am Mittwoch auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter in einer Reihe von Meldungen mit, dass die Anklage gegen insgesamt acht Besatzungsmitglieder, darunter den Kapitän Peter Willcox, fallengelassen worden sei. Am Dienstag war bereits bekanntgegeben worden, dass das Verfahren gegen den Briten Anthony Perret eingestellt wurde.

