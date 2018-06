Moskau (AFP) Russland hat dem hochverschuldeten Weißrussland weitere Milliardenhilfen versprochen. Wie Präsident Wladimir Putin am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem weißrussischen Kollegen Alexander Lukaschenko mitteilte, will Moskau der Regierung in Minsk im kommenden Jahr einen Kredit in Höhe von bis zu zwei Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro) gewähren. Zur Begründung verwies Putin auf die "Entwicklung auf den Weltmärkten". Nach Angaben des russischen Finanzministers Anton Siluanow geht es um einen langfristigen Kredit mit einer Laufzeit von sechs Jahren.

