Montevideo (AFP) Uruguays Präsident José Mujica hat am Dienstag das umstrittene Gesetz zur Legalisierung von Cannabis unterzeichnet. Das vor zwei Wochen vom Parlament verabschiedete Gesetz, das erstmals in einem Land den Anbau und Verkauf der Droge legalisiert, tritt damit in Kraft. Die Regierung hat nun vier Monate, um die Bestimmungen für seine Umsetzung auszuarbeiten. Unter anderem muss sie festlegen, wie die Genehmigungen für den Anbau von Cannabis vergeben werden und welche Sorten der Pflanze angebaut werden dürfen.

