New York (AFP) Wegen überhöhter Abrechnungen und irreführender Werbeversprechen muss American Express insgesamt 75,7 Millionen Dollar (55,3 Millionen Euro) zahlen. Der Vergleich sehe vor, dass 59,5 Millionen Dollar an die 335.000 geschädigten Kunden gehen, teilte das Kreditkartenunternehmen am Dienstag mit. Bei den restlichen 16,2 Millionen Dollar handelt es sich um Strafzahlungen. Laut dem Konzern wurden die Entschädigungen zu einem Großteil bereits ausgezahlt.

