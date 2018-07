Vatikanstadt (AFP) Anlässlich des traditionellen Weihnachtssegens "Urbi et Orbi" hat Papst Franziskus zu Frieden in Syrien, Südsudan und Zentralafrika aufgerufen. "Die Kriege zerschlagen und verletzen so viele Leben", sagte der Papst bei seiner Ansprache auf dem Balkon des Petersdoms in Rom am Mittwoch. "Zu viele hat in der letzten Zeit der Konflikt in Syrien zerschlagen, indem er Hass und Rache schürt." Franziskus verurteilte auch den Einsatz von Kindersoldaten und den Menschenhandel, zudem erinnerte er an das Leid verfolgter Christen und Flüchtlinge.

