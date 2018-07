Oberhof (SID) - Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle gibt überraschend ein Kurz-Comeback im Skilanglauf. Die 33-Jährige startet am 28. Dezember beim Prolog der Tour de Ski in Oberhof. Das gab die zweimalige Skilanglauf-Olympiasiegerin auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Ihren letzten Weltcup ohne Gewehr hatte Sachenbacher-Stehle im März 2011 bestritten.

"Nach einem überraschenden Anruf von Frank Ullrich werde ich am Freitag nach dem City-Biathlon in Garmisch ganz schnell nach Oberhof düsen, um dort den Prolog der Tour de Ski mitzulaufen", schrieb Sachenbacher-Stehle. Auch Biathlet Arnd Peiffer will das Rennen in Oberhof für einen Formcheck nutzen.