Kairo (AFP) In Ägypten sind am Donnerstag erstmals mehrere Muslimbrüder wegen der "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" inhaftiert worden. Die Staatsanwaltschaft begründete die 15-tägige Untersuchungshaft für sieben in Alexandria festgenommenen Islamisten mit deren Zugehörigkeit zu der Organisation, wie die staatliche Nachrichtenagentur Mena berichtete. Unter ihnen ist demnach auch der Sohn eines Vize-Vorsitzenden der Bewegung. Außerdem seien in der Provinz Scharkija elf Verdächtige wegen "Mitgliedschaft und ideologischer Unterstützung einer Terrororganisation" inhaftiert worden. Weiteren 16 Verdächtigen werde "Anstiftung zur Gewalt" vorgeworfen.

