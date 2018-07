Kairo (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf einen Bus in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Die meisten Verletzungen waren nach Angaben von Rettungskräften aber nur leicht. Wie das Innenministerium mitteilte, war der Sprengsatz an einer belebten Kreuzung in dem Viertel Nasr City im Norden von Kairo versteckt. In der Nähe wurde eine zweite Bombe entschärft. Es war offenbar der erste Angriff seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi Anfang Juli, der sich gegen Zivilisten richtete.

