Los Angeles (SID) - Titelverteidiger Miami Heat hat seine Erfolgsserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch bei den Los Angeles Lakers fortgesetzt. Das Team aus Florida holte beim 101:95 in Kalifornien den sechsten Sieg in Folge und konnte sich dabei erneut bei seinem Toptrio bedanken: Chris Bosh (23), Dwyane Wade (23) und MVP LeBron James (19) erzielten zusammen 65 Punkte.

Die Lakers, die vor allem dank ihrer besten Werfer Nick Young (20) und Jodie Meeks (17) 1:26 Minuten vor Ende mit nur vier Punkten Rückstand noch alle Siegchancen hatten, liegen nach der dritten Niederlage in Folge nur noch auf Rang zwölf der Western Conference. Miami bleibt im Osten als Tabellenzweiter dem Spitzenreiter Indiana Pacers auf den Fersen.

Unterdessen gelang den Oklahoma City Thunder mit einem 123:94 bei den New York Knicks der höchste Weihnachts-Auswärtssieg der NBA-Geschichte. Russell Westbrook steuerte dabei ein Triple-Double bei und kam auf 14 Punkte, 13 Rebounds und 10 Assists, Superstar Kevin Durant erzielte 29 Zähler.