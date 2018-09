Köln (AFP) Die deutschen Wirtschaftsverbände gehen überwiegend optimistisch ins neue Jahr. In einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) meldeten 26 von insgesamt 48 Verbänden eine bessere Stimmung in ihren Unternehmen als noch vor einem Jahr. Demnach verschlechterte sich die Laune nur in sieben Wirtschaftsbereichen, darunter die Versicherungswirtschaft und die Energie- und Wasserwirtschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.