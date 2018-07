Berlin (AFP) Nach der Einigung mit der CDU in Hessen streben die Grünen 2014 weitere Regierungsbeteiligungen auf Landesebene an. Ziel für die drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sei, "dass sich Regierungsoptionen ergeben", sagte der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, am (Tag einfügen) der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe "überall gute Möglichkeiten". In Sachsen etwa sei die Frage, ob die jetzige schwarz-gelbe Regierung weiterregieren könne oder sich andere Konstellationen ergeben.

