Baierbrunn (AFP) Deutsche Familien hängen an ihren Ritualen. Das gemeinsame Frühstück am Wochenende, ein Abschiedskuss an der Wohnungstür, eine Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder - 73,7 Prozent der Befragten gaben in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Magazins "Apotheken Umschau" an, dass solche Gewohnheiten für sie sehr wichtig seien, um ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu vermitteln.

