Berlin (AFP) Knapp drei Jahre nach dem Amtsantritt des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, sind noch immer 37 ehemalige hauptamtliche Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit in dessen Behörde beschäftigt. Die Versetzung der Mitarbeiter müsse "rechtsstaatlich korrekt" verlaufen, was eine gewisse Zeit dauere, sagte Jahn dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). Jahn hatte bei der Übernahme des Amtes Anfang 2011 erklärt, es sei den Opfern nicht zuzumuten, in der Behörde auf ehemalige Stasi-Mitarbeiter zu treffen.

