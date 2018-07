London (dpa) - Natürlich gibt es Truthahn - wie jedes Jahr. Die Geschenke sind verteilt, der Kirchgang ist erledigt - jetzt geht es im Verein vor den Fernseher: Oma spricht zur Nation!

Weihnachten bei den britischen Royals folgt jedes Jahr dem gleichen Ritus, nur wenig verändert seit 150 Jahren, als die Königin noch Victoria hieß. Auf dem Landsitz Sandringham im Osten Englands kommt die königliche Familie Großbritanniens um Elizabeth II. (87) zum Fest zusammen, um ein paar besinnliche Tage zu begehen. Die Öffentlichkeit verfolgt dabei genau das Bisschen, das an die Öffentlichkeit dringt. Und versucht es zu interpretieren.

Die Bilder vom Kirchgang am ersten Weihnachtsfeiertag sind die einzigen, die der Palast offiziell zulässt - der Rest ist private Familiensache der Windsors. Und in diesem Jahr ließen die Royals ihre Untertanen zappeln. Die Queen ließ sich das Stück zur Kirche St. Magdelene im Geländewagen kutschieren, Prinz William und seine Kate (beide 31) brachten den kleinen George, gerade mal fünf Monate alt, nicht mit in die Öffentlichkeit. Zu kalt war's wohl für den Kleinen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

Es war eine vergleichsweise große Weihnachtsgesellschaft in diesem Jahr bei den Windsors - fast alle wichtigen Familienmitglieder waren auf dem weitläufigen Landsitz versammelt, auf dem William und Kate sich künftig auch einen Fluchtpunkt vom Londoner Trubel schaffen. Prinz Charles (65) kam mit seiner Camilla (66) wie immer zum Schluss - als Thronfolger steht ihm dieses Privileg zu. Die Royals reisen zu Weihnachten gemäß ihrer Wichtigkeit an. Die Geschenke - bei Windsors meist witzige Kleinigkeiten - gibt es wie in Deutschland schon am Heiligen Abend. Die königliche Familie hat deutsche Wurzeln und feiert das Fest nach deutschem Brauch.

Im vergangenen Jahr hatten Prinz William und Kate gefehlt. Sie hatten es vorgezogen, ein letztes Mal mit der Familie Middleton in deren Villa im Örtchen Bucklebury zu feiern. Prinz Harry (29) hatte Weihnachten 2012 als Soldat im Einsatz in Afghanistan verbracht. In diesem Jahr kam er frisch von einem Antarktis-Abenteuer zum Gabentisch. Den am Südpol gewachsenen Bart hat er sich noch immer nicht abrasiert.

Am 26. Dezember könnte die Weihnachtsgesellschaft in Sandringham noch größer werden. Der Tag, an dem ganz Großbritannien auf Schnäppchenjagd geht und bei den Königlichen Familienoberhaupt Prinz Philip (92) traditionsgemäß zur Fasanenjagd bittet, ist für die Schaulustigen fast noch wichtiger als der Weihnachtstag selbst. Dann könnten erstmals Michael und Carol Middleton, die Schwiegereltern von Prinz William, zur königlichen Familie stoßen. Die hochschwangere Zara Tindall (32), eines der Lieblingsenkelkinder der Queen, soll die Monarchin überredet haben, die Gästeliste nicht mehr so streng wie früher zu sehen.

Auch über eine Anreise von Cressida Bonas (24) wurde viel spekuliert. Die neue Freundin von Prinz Harry hatte bereits im Oktober einen ersten Party-Testlauf auf Sandringham erfolgreich absolviert - doch Weihnachten wird sie nach Lage der Dinge mit ihrer eigenen Familie verbringen. Damit dürfte sich auch der Medien-Hype um eine baldige Verlobung des Paares wieder ein wenig legen.

