Köln (SID) - Der THW Kiel hat zum Abschluss des Handball-Jahres seine Muskeln noch einmal kräftig spielen lassen. Der deutsche Rekordmeister und Titelverteidiger ließ dem Champions-League-Sieger HSV Hamburg beim 35:24 (19:12) im "Weihnachts-Kracher" der Bundesliga nicht den Hauch einer Chance und verteidigte seine Spitzenposition eindrucksvoll (36:4-Punkte).

Die Hoffnungen der Hamburger auf ihren zweiten Meistertitel nach 2011 erhielten dagegen ihren vielleicht entscheidenden Dämpfer. Angesichts von jetzt fünf Punkten Rückstand auf die Ligapitze (31:9) und dem vorzeitigen Aus im DHB-Pokal bleibt für die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb in dieser Saison wohl nur noch die Chance auf den Titel in der Königsklasse.

Matchwinner vor 10.285 Zuschauern in der ausverkauften Kieler Sparkassen-Arena war THW-Keeper Johan Sjöstrand, der die Hamburger mit zahlreichen Weltklasse-Paraden verzweifeln ließ. Bester Torschütze der Gastgeber, die im letzten Spiel vor der fünfwöchigen Ligapause wie aufgedreht spielten, war Marko Vujin mit elf Treffern. Beim HSV, der seit dem 6. November 2007 auf einen Sieg an der Förde wartet, traf Joan Canellas am häufigsten (6).

Ärgster Verfolger der Kieler bleibt nach dem 20. Spieltag die SG Flensburg-Handewitt (34:6). Der Vizemeister besiegte den SC Magdeburg ebenfalls am zweiten Weihnachtstag mit 38:28 (18:12). Die Rhein-Neckar Löwen schoben sich durch einen ungefährdeten 33:29 (19:15)-Erfolg gegen GWD Minden am HSV vorbei auf den dritten Platz. Die Füchse Berlin bleiben nach dem 30:29 (19:12) gegen HBW Balingen-Weilstetten mit nunmehr 30:10-Zählern Fünfter.

Überschattet wurde das Spitzenspiel in Kiel von einem Notarzt-Einsatz auf der Tribüne. Weil die Sanitäter minutenlang versuchten, einen Zuschauer im vierten Rang der Arena wiederzubeleben, unterbrachen die Unparteiischen Robert Schulze und Tobias Tönnies beim Stand von 5:2 (7:29 Minuten) für Kiel für 13 Minuten das Spiel.

Einige Zuschauer hatten zuvor "aufhören, aufhören" skandiert. Erst als der Zuschauer in sehr kritsichem Zustand auf einer Trage aus der Halle ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde die Partie auf Geheiß von Spielleiter Uwe Stemberg fortgesetzt. Der Zuschauer befindet sich mittlerweile im Krankenhaus, sein Zustand ist nach THW-Angaben kritisch.

Auch von der Unterbrechung ließen sich die Hausherren nicht aus dem Konzept bringen und führten die Hamburger phasenweise vor. Immer wieder bissen sich die Gäste an der bärenstarken Kieler Abwehr die Zähne aus oder scheiterten am überragenden Sjöstrand. Zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden - schon zu diesem Zeitpunkt hatte der schwedische Torhüter knapp ein Dutzend Paraden auf seinem Konto.