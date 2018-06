Tokio (AFP) Inmitten von Territorialstreitigkeiten mit China und Südkorea hat Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Donnerstag den umstrittenen Yasukuni-Schrein in Tokio besucht. Genau ein Jahr nach seinem Amtsantritt betrat der nationalistische Politiker am Donnerstagvormittag die Anlage, in der die Seelen von 2,5 Millionen Kriegstoten verehrt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.