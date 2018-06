Jakarta (dpa) - Neun Jahre nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean haben in Indonesien und Thailand Überlebende und Angehörige der Opfer gedacht. In der Provinz Aceh auf der indonesischen Insel Sumatra beteten Hunderte Menschen an Massengräbern. Allein in Aceh waren 170 000 Menschen umgekommen. Auf der thailändischen Insel Phuket versammelten sich Einheimische und Touristen am Denkmal "Wall of Remembrance" in Mai Khao. In Thailand kamen fast 8000 Menschen ums Leben, viele davon europäische Touristen im Weihnachtsurlaub.

