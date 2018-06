Kairo (dpa) - Zu dem Anschlag auf die Polizei-Zentrale der Nildelta-Stadt Al-Mansura hat sich eine Al-Kaida-nahe Dschihadisten-Organisation bekannt. Dies sei die Vergeltung für den Krieg der gottlosen Herrschaftsordnung gegen die islamische Scharia gewesen, heißt es in dem Schreiben der Gruppe Ansar Beit al-Makdis. Bei dem Selbstmordanschlag in der Nacht zum Dienstag waren 16 Menschen getötet worden, unter ihnen 14 Polizisten und zwei Passanten. Ansar Beit al-Makdis war bislang vor allem auf der Halbinsel Sinai und in der Suezkanal-Region aktiv.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.