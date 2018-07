Genf (AFP) Der Amurleopard, eine seltene Unterart des Leoparden, führt in diesem Jahr die Liste der Tierschutzorganisation WWF zur Erholung bedrohter Arten an. In den vergangenen fünf Jahren sei sein Bestand um 50 Prozent gewachsen, teilte WWF am Donnerstag mit. Dies sei "ein glänzender Erfolg, auch wenn die Gesamtzahl der Tiere mit 50 Exemplaren gering bleibt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.