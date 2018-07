Oberhof (dpa) - Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle gibt am Samstag ein Comeback im Langlauf. Beim Prolog der Tour de Ski geht die zweimalige Langlauf-Olympiasiegerin in Oberhof an den Start. Das gab die Bayerin aus Reit im Winkl bekannt.

Langlauf-Bundestrainer Frank Ullrich begründete den Start mit trainingsmethodischen Gesichtspunkten, die mit den Biathlon-Verantwortlichen abgesprochen wurden. Sachenbacher-Stehle, die die zweite Saison im Biathlon startet, war im bisherigen Saisonverlauf noch nicht wie gewünscht in Form gekommen und soll sich in Oberhof unter Wettkampfbedingungen auf den Biathlon-Weltcup vom 3. bis 5. Januar an gleicher Stelle vorbereiten.

Wenn Evi Sachenbacher-Stehle sich gut fühlt, ist nach Aussage von Coach Ullrich auch noch ein Start auf der ersten Etappe in Oberhof denkbar. Allerdings wird die neun-Kilometer-Verfolgung am Sonntag in der klassischen Technik absolviert, die die 33-Jährige seit ihrem Umstieg nicht mehr wettkampfmäßig gelaufen ist.

Möglicher Nebeneffekt guter Ergebnisse von Sachenbacher-Stehle könnten Ranglisten-Punkte des Weltverbandes FIS sein, mit denen sie im Notfall auch bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi eine Staffel-Alternative bei den Spezialisten wäre. Auch Biathlet Arnd Peiffer wird den Prolog zur Tour de Ski bestreiten.

Sachenbacher-Stehle bei Facebook