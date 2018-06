Bangkok (AFP) Mit gewaltsamen Protesten haben Regierungsgegner in Thailand erneut versucht, die Registrierung von Kandidaten für die Parlamentswahl zu blockieren. Mit einem Lastwagen rammten sie in Bangkok die Tore eines Stadions ein, in dem Vertreter von rund 30 Parteien versammelt waren. Rund tausend Polizisten trieben die Demonstranten auseinander, dabei wurde ein Beamter nach Angaben eines Sprechers durch einen Schuss aus der Pistole eines Randalierers verletzt. Die Wahlvorbereitungen gingen derweil weiter.

