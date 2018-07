Rosario (dpa) - Bei einem Angriff von Piranha-Fischen sind in einem Fluss in Argentinien über 60 Menschen verletzt worden. Einem siebenjährigen Kind musste nach der Attacke im Río Paraná in der Stadt Rosario ein Teil des kleinen Fingers amputiert werden. Die Fische seien sehr aggressiv gewesen, sagte ein Arzt. Es seien Menschen mit Bissen an Füßen und Händen zu ihm gekommen. Einigen hätten die Piranhas buchstäblich kleine Stücke Fleisch herausgerissen. Rosario liegt rund 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.