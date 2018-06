New York (AFP) Angesichts der anhaltenden Kämpfe im Südsudan haben die Vereinten Nationen zu raschen Spenden für die notleidende Bevölkerung aufgerufen. Bis März bräuchten die Hilfsorganisationen mindestens 166 Millionen Dollar (rund 121 Millionen Euro) zum Unterhalt der Flüchtlingslager sowie für Lebensmittel und Gesundheitsvorsorge, erklärte das UN-Büro zur Koordination der Nothilfe (OCHA) am Mittwoch. Die Lage der Menschen in dem noch jungen Staat sei sehr schwierig, zur Rettung von Leben sei rasche internationale Hilfe notwendig, erklärte der OCHA-Vertreter für den Südsudan, Toby Lanzer.

