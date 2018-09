Zams (dpa) - Wegen heftiger Windböen ist am ersten Weihnachtstag in Tirol eine Seilbahngondel mit 21 Wintersportlern entgleist. Die Bahn am Berg Venet sei automatisch abgeschaltet worden, teilte die Polizei heute mit. Alle Passagiere seien in Sicherheit gebracht worden. Die Rettungsaktion bei Zams im Tiroler Bezirk Landeck konnte allerdings nur langsam anlaufen und dauerte mehrere Stunden. Der Sturm hatte Bäume umgestürzt, die eine Zufahrtsstraße blockierten. Die Feuerwehr musste schweres Gerät einsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.