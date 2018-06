Berlin (dpa) - Stürme, Schnee und Wärmerekorde: Das Orkantief "Dirk" über der Nordsee hat das Weihnachtswetter in Europa bestimmt. Die Stürme wüteten vor allem über Großbritannien und Frankreich, in beiden Ländern starben sieben Menschen. Auch in Spanien, Polen oder Tschechien litten die Menschen unter Unwettern. In europaweit Hunderttausenden Haushalten fiel der Strom aus. Zugleich sorgte "Dirk" für den Zustrom milder Mittelmeerluft Richtung Norden, dadurch war es in Deutschland über die Feiertage relativ mild.

