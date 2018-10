Genf (AFP) Bei schweren Gefechten in der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui sind nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) am Mittwoch rund 40 Menschen getötet worden. Außerdem habe das Rote Kreuz rund 60 Verletzte behandelt sagte der IKRK-Sprecher David Pierre Marquet am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Seinen Angaben zufolge waren in Bangui bereits am Montag rund 60 Leichen gefunden worden.

