Frankfurt/Main (AFP) Für das Beheizen ihrer Wohnräume haben viele Mieter und Hausbesitzer einem Bericht zufolge in den vergangenen beiden Jahren so viel Geld ausgegeben wie nie zuvor. Grund seien vor allem die hohen Kosten für Öl und Gas, die sich für Mieter oft in hohen Nachzahlungen niedergeschlagen hätten, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag unter Berufung auf eine Untersuchung im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.