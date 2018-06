Paris (AFP) Auf ein Lager iranischer Exil-Oppositioneller im Irak ist erneut ein Raketenangriff verübt worden. Mindestens zwei Insassen von "Camp Liberty" seien getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, teilten der Nationale Widerstandsrat des Iran in Paris mit. Dutzende Geschosse gingen demnach am Donnerstagabend auf das in der Nähe des Flughafens von Bagdad gelegene ehemalige US-Militärbasis nieder, in dem knapp 3000 Mitglieder der iranischen Volksmudschaheddin leben. Irakische Sicherheitsvertreter berichteten von insgesamt drei Raketenanschlägen in der Nähe des Flughafens.

