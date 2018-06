Bangkok (AFP) Bei einem Busunglück im Nordosten Thailands sind nach Angaben der Polizei mindestens 29 Insassen ums Leben gekommen, vier weitere waren am Freitag noch in kritischem Zustand. Der Bus kam demnach gegen Mitternacht mit rund 40 Passagieren an Bord im Bezirk Lom Sak von der Straße ab und stürzte in eine tiefe Schlucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.