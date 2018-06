Bangkok (dpa) - Bei einem Busunglück im Norden Thailands sind

mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Der Reisebus stürzte in der Nacht in eine etwa 40 Meter tiefe Schlucht. Vier Menschen überlebten. Der Unfall ereignete sich in einer abgelegenen Region der Provinz Phetchabun rund 400 Kilometer nördlich von Bangkok. Nach ersten Angaben der Polizei waren keine Touristen an Bord.

