Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in Deutschland steuert auf einen neuen Tiefststand zu. Von Januar bis Oktober kamen auf den Straßen knapp 2800 Menschen ums Leben - das waren zehn Prozent weniger als in den ersten zehn Monaten des Vorjahres. Die Zahl der Verletzten sank um etwa fünf Prozent auf etwa 310 000. Das berichtete das Statistische Bundesamt. Nach Schätzungen der Behörde wird die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Menschen in diesem Jahr unter 3300 bleiben - das wäre ein neuer Tiefststand.

