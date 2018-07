Moskau (AFP) Die aus russischer Haft freigekommene argentinische Greenpeace-Aktivistin Camila Speziale hat eine Entschuldigung Russlands für die wochenlange Inhaftierung von insgesamt 30 Teilnehmern einer Protestaktion gegen Ölbohrungen gefordert. Während der "Isolation" habe sie eine "starkes Gefühl der Ungerechtigkeit" gehabt, sagte die 21-Jährige am Samstag am Ezeiza-Flughafen bei Buenos Aires. "Alle wussten, dass wir absolut unschuldig waren, sie haben uns in internationalen Gewässern festgenommen".

